Juhtkiri | Kersna lahkus, et jätkata

Kaja Kallas teatas, et ei vii peaministrina Kersna tagasiastumisavaldust presidendile, et riigipea saaks ministri ametist vabastada. Raske uskuda, et Kallas tegi sellise otsuse vastu Kersna tahtmist. Seega saab tegemist olla pigem Kallase ja Kersna kokkumänguga. Kallase sõnul jätkab Kersna, kuni uues koalitsioonis pole kokku lepitud. Kuid venivate läbirääkimiste tõttu spekuleeritakse üha rohkem, et pole välistatud üheparteivalitsuse praegusel kujul jätkamine. Kallas aga ei öelnud, mis saab Kersnast juhul, kui uut võimuliitu ei sünnigi. Igatahes on Kallasel üks kuu aega, et Kersna avaldus Kadriorgu viia.