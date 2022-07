Kopenhaageni ostukeskuses hukkus tulistamises mitu inimest

Politsei teatas sotsiaalmeedias, et relvastatud politseinikud on tulistamise pärast ostukeskusesse saadetud, edastas Reuters. Politsei soovitas ostukeskuses viibijatel paigale jääda ja oodata politseinike abi.

„Tulistamisega seoses vahistati üks inimene. Hetkel ei saa me tema isiku kohta rohkem infot jagada,“ edastas Kopenhaageni politsei Twitteris. „Oleme kohal suurte jõududega ja jagame täiendavat infot esimesel võimalusel.“

Kopenhaageni linnapea Sophie Andersen kirjutas sotsiaalmeedias: „Kohutavad teated tulistamise kohta Field'sis. Me ei tea veel kindlalt, kui palju on vigastatud või hukkunuid, kuid asi on väga tõsine.“