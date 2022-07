Oleg Samorodni | Mida on Eestil õppida Ukraina sõjast?

Mõni aeg tagasi toimus Kärdla raamatukogus rahvakoosolek, kus arutati, mida teha ja kuidas kriisiolukorras käituda. Eelkõige peeti muidugi silmas sõjalist kriisi. Kuna ma jälgin igapäevast infot sõjategevuse käigu kohta Ukrainas, paluti mul rääkida sellest, mida on tavakodanikel Vene-Ukraina sõjast õppida. Arvan, et need õppetunnid on olulised mitte ainult hiidlastele.