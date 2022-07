Hannes Nagel | Kõrghariduse alarahastus tipneb streigiga?

Ülikoolide õppekavade sulgemine, keeldumine halduslepingute allkirjastamisest, oht kaotada õppejõude alamastme haridusasutustele… see on uue kriisi nägu. Ülikoolidel oli majanduslikult kehv seis juba enne sõda Ukrainas ja elukalliduse kriisi. See on olnud nagu kauge taustamüra, mis on järsku ja ootamatult kohale jõudnud ning seab ohtu pikas perspektiivis meie riigi julgeoleku. Nagu riigikaitses peaks ka kõrghariduse rahastamisel valitsema kindlus.