FOTOD | Narvas hukkus tulekahjus üks ja päästeti seitse inimest

Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 06.00. Teataja ütles, et neljanda korruse korterist tuleb suitsu ning korteris võib olla inimene.

Viie minutiga sündmuskohale jõudnud Narva päästekomando päästjad nägid, et kortermaja neljanda korruse aknast oli leek väljas ja trepikoda oli suitsu täis. Kaitsevarustuses päästjad sisenesid kahetoalisesse korterisse ukse kaudu ja alustasid koheselt võimalike kannatanute otsimisega ja tulekahju kustutamisega.

Tulekahju suits levis kõrvalolevatess4e ja ülemistesse korteritesse, kust tuli päästa sinna suitsuvangi jäänud viis täiskasvanut ja kaks last. Kõrvalkorterist päästeti kaks täiskasvanut ja kaks last. Viiendalt korruselt päästeti trepikoja kaudu vanem naisterahvas ja veel kaks inimest akna kaudu, kuna maja koridor oli suitsu täis. Meedikud vaatasid sündmuskohal üle seitse inimest, kellest kaks viidi haiglasse.

Käesoleval aastal on tulekahjus hukkunud juba 23 inimest. Läbivaks probleemiks traagiliste õnnetuste puhul on olnud hooletus suitsetamisel, samuti elupäästva suitsuanduri puudumine või selle mittetöökorras olek.

Päästeamet juhib tähelepanu, et töökorras suitsuandur aitab tulekahjust märku anda veel tema varajases etapis, hoides sellega ära kurvad tagajärjed. Nädalavahetusel vanavanemaid külastades aita ka neil veenduda, et nende suitsuandur on töökorras. Kontrollige suitsuandurit vähemalt üks kord kuus!