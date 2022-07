Mart Raudsaar: minu tee Postimees Grupis on praeguseks lõppenud

Ajakirjanik ja meediajuht Mart Raudsaar tegi täna sotsiaalmeedias teadaande: „Aeg läheb kiiresti! Neli aastat tagasi koolitasime koos Priit Hõbemäega Hiiumaal ajakirjanikke. Vahepeal koolitasin vähem, olles Postimehes hõivatud ning nüüd on vist vastupidi. Igatahes on minu tee Postimees Grupis praeguseks lõppenud. Ma käiksin seda iga kell uuesti, nii Postimehe enda kui sealsete inimeste pärast. Veidi kahju on mõnede poolelijäänud asjade pärast, kuid on heameel, et kogenud ja võimekas Priit viib neid asju kindlasti edasi. Palju jõudu!“