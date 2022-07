VÕÕRLIIK RÜNDAB?! Kas okkalisel merisiilikul õnnestuks end Eesti vetesse sisse seada?

Rannas vohab sinivetikas, metsa all kõrgub karuputk ja peenramaal märatseb Hispaania teetigu – ei saaks öelda, et siinsetel elanikel muresid niigi vähe oleks! Nüüd on õhus aga veel kartus, et siinsetes vetes on ennast sisse seadnud merisiilik, mille okkad võivad jalga astudes kurja valu teha.