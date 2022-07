SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina võitis boršisõja

Reede varahommikul tabasid kaks Vene raketti Odessas mitmekorruselist kortermaja ja puhkekeskust. Hukkus 21 inimest, viga sai mitukümmend. Kannatanute seas on teadaolevalt vähemalt kuus last ja üks rase naine.

Ukraina borš kanti UNESCO vaimse kultuuripärandi nimekirja. Riigi kultuuriminister Oleksandr Tkatšenko tervitas otsust: „Võit sõjas borši pärast kuulub meile.“ Juba eelmisel aastal püüdis Ukraina kokk Jevhen Klopotenko valitsust veenda, et nad esitaksid kandidaadiks borši, traditsioonilise Ukraina supi. Venemaa väitis siis selle peale, et borš on osa nende köögist. Meenub ka internetis ringelnud jabur video aprillist, mil Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova süüdistas ukrainlasi natsismis, kuna nood hoiavad borši retsepti kiivalt endale. See oli too video, milles Zahharova näis mõne vaataja hinnangul purjus olevat.