Top | NATO vihmavarju polnudki?

Lõppevast nädalast saime teada, et NATO vihmavari siiski peaks Eesti kohal avatud olema. Kaja Kallase nentimine, et NATO seniste plaanide järgi oleks Venemaa rünnaku korral Eesti riik ja kultuur hävitatud, tekitas segadust ja üks eksasekantsler rääkis, et riigisaladuse avaldamine on kriminaalkuritegu. Samas nentis kantsler Kusti Salmi vastuseks Kallasele, et Eesti on hästi kaitstud. Kui panna kaalukausile peaminister ja pummeldav kantsler, siis kumma sõna on kaalukam ja keda tasub uskuda?