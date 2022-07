„VENE MOLEKULID“: Skeemid ja pettus aitavad Putini naftal vägevat raha teenida

Pole hullu, et ameeriklased ja eurooplased enam Vene naftat ja gaasi ei ihalda – seda innukamalt teevad seda Hiina ja India. „Aasia on päästnud Venemaa toornaftatootmise,“ lausub New York Timesile analüütik Viktor Katona. „Kahanemise asemel on see peaaegu tagasi pandeemiaeelsel tasemel.“ Tõsi, Putin müüb naftat Aasiasse korraliku allahindlusega, kuid selle teeb tasa järsult tõusnud hind maailmaturul. Kui uskuda BBCd, teenis Kreml Ukraina sõja esimese saja päeva jooksul nafta ja gaasi müügilt kokku 100 miljardit dollarit.