ÕL USAs | Mis Ameerikas järgmiseks ära keelatakse?

Roe vs. Wade on kohtuotsuse nimi, mis aastakümneid tagasi seadustas raseduse katkestamise kogu Ühendriikides. Nagu lugeja juba teab, sai see otsus hiljuti tühistatud riigi ülemkohtus ja tekitas tohutut vastukaja nii USAs kui ka välismaal. Kelle silmis algab elu hetkest, mil spermatosoid munarakku siseneb, selle jaoks oli tegemist rõõmupäevaga. Paljud teised aga peavad seda räigeks sekkumiseks otsustesse, mis peaksid jääma iga naise enda teha. Karmimad abordivastased ei tee vahet, kas lapse eostamine on toimunud vägistamise teel või kas lootel võib esineda väärarenguid.