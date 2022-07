Kes juhtisid varem Eesti allilma? Ainulaadne leid läbiotsimiselt

See on Oleg Martovoi kodu läbiotsimisel leitud nimekiri Eesti allilmategelastest, kes võinuks Martovoi arvates rahaliselt toetada tapetud ristiisa Nikolai Tarankovi hauaplatsi ehitust.

Eesti politsei on varasemalt öelnud, et meil tegutseb kakskümmend kuritegelikku grupeeringut. Allilmaliider Oleg Martovoi nimekiri koosnes 21 nimest, kellest nii mõnigi on mõnevõrra üllatav – tegu on ametlikult legaalse taustaga isikutega.

Avaldame nimekirja täies pikkuses.