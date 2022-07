Juhtkiri | Parteihaigla surm

Kui aga ajas tagasi mina, siis sai kogu asi alguse Edgar Savisaare ärplemisest, et Tallinn ehitab Eesti suurima superhaigla ja teeb korda ka linnahalli. Keskerakond vahepeal küll uuenes, kuid savisaarelik suurusihalus ei surnud ka Jüri Ratase ja Mihhail Kõlvarti parteid ja linna juhtides. Et projekt on poliitiliselt laetud, on näha juba valitud asukohast – Savisaare ajal rajatud Lasnamäe kiriku ja valijate läheduses, umbes nagu ARK rajati kunagi linnaserva võpsikusse. Gigantomaania juures ulatuvad juba nõukaaega, selle vilju aga näeme tänagi, kui sõja ootel linnaserva ehitatud Võru, Viljandi ja Keila suurhaiglad on hädas nii kehva asukoha, hoonete ülalpidamise kui neile funktsioonide leidmisega.