Seisukoht | Suvenaabrid

Jaanilaupäev. Keset kõige suuremat ja närvilisemat ettevalmistust (naine: vaata, et sa tomatid ikka parajateks viiludeks lõikad; no tule juba proovi, on marinaad piisavalt vürtsikas, äkki tuleks adžikat juurde panna; kuhu see üks terrassitool on kadunud, aida all ka pole) heliseb korraga telefon. Naaber! Üks lähemaid suvenaabreid.