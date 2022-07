Ainult muinasjututegelased ei higista… Millest saaks abi liigse higistamise vastu?

Higistamine on loomulik protsess, mis on inimorganismile omane ning hädavajalik selleks, et vältida ülekuumenemist ja säilitada püsiv kehatemperatuur. Samuti eemaldatakse higiga ainevahetuse jääke ja sooli. Inimestel paiknevad higinäärmed kõikjal kogu keha pinnal ning eritavad vedelikku, mis aitab aurustudes keha jahutada.

Liighigistamine – mis see on ja miks see tekib?

Liighigistamine on higieritus suuremal määral, kui on vajalik normaalseks termoregulatsiooniks. Enamasti ei ole liighigistamise põhjuseks haigus, vaid organismi eripära, mis tekib tavaliselt noores eas ja võib kesta kogu elu. Liighigistamisest tingitud vaevusi esineb ligi veerandil kõigist inimestest.

Liigsel higistamisel on erinevaid põhjuseid. Sagedasteks liigse higistamise põhjusteks on ülekaal ning hormonaalse tasakaalu muutused seoses murdeea, raseduse ja üleminekueaga. Sageli põhjustab suurenenud higieritust emotsionaalne pinge, stress või ärevus. Sellist nähtust nimetatakse emotsionaalseks liighigistamiseks. Liighigistamist võivad põhjustada ka alkoholiga liialdamine ja mõned ravimid. Tihti ei olegi liighigistamise põhjust võimalik tuvastada – tegu on inimese individuaalse eripäraga.

Mured, mida põhjustab liigne higistamine

Liighigistamine häirib tugevasti igapäevaelu ning võib põhjustada ebamugavust ja piinlikke olukordi suhtlemisel. Liighigistamise ohver on sunnitud käima sageli duši all ning higiplekkide varjamiseks vältima heledate rõivaste kandmist.

Liighigistamine võib tõsiselt mõjutada ka tööd. Näiteks võivad mõne elukutse (elektrikud, kellassepad, pagarid, meditsiinitöötajad jne) puhul osutuda probleemiks higistavad peopesad. Mõnes ametis tuleb inimesi sageli kättpidi tervitada, mistõttu tekitavad higistavad käed piinlikkust. Liighigistamine võib koguni tekitada vajaduse töökohta vahetada.