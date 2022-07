ÕL VIDEO | PÄRAST PÄRNAALLEE MATUSEID: kuhu ometi varjuda Haapsalu piltilusal peatänaval? „Temperatuur läheb väga julmaks!“

Leegitseva päikese all elab Haapsalu kesklinn oma vaikset argielu. Eriti vaikne on Posti tänaval, kus aeg-ajalt kraaksub linnarahva argitoimetuse vahele üks vares, justkui andes korraldusi töömeestele, kellel on käsil uulitsa n-ö viimase miili ehitustööd. Teelõigul on näha, kuidas üksikud masinad vuravad siia-sinna, tee-ehitajad laovad liivasele pinnasele käsitööna viimaseid leivapätsisuuruseid kive, et kergitada sõidutee ühtsele tasemele, ning kuidas hulk auru läheb peenhäälestamisele ehk iluvigadega tegelemisele, mõõtes-harjates-markeerides kõnniteed.