Georg Malvius | Buumerid, zoomerid, X-, Y- ja alfa-põlvkond

Mu vanemad rügasid kõvasti, et toit lauale saada. Mulle oli hea hea ja paha oli paha. Olin laps, kes teadis, et Vietnami sõda on ebaõiglane ja külm sõda kõigile halb. Kuule sõitmine oli meie tsivilisatsioonile tohutu edusamm ja tuumarelvad tuli keelustada. Punane oli punane ja sinine oli sinine.