Katrin Pauts | Nagu pole tasuta lõunaid, ei ole ka tasuta raamatuid

Et poliitikud kedagi kuulda võtaksid, peab tekkima avalik surve. Kirjanike laenutushüvitusest ja selle suurusest ning puudujääkidest on aga raske rääkida, kuni keskmine inimene päris täpselt aru ei saa, mis raha see sihuke üldse on. Vähe sellest - üsna ebamäärane arusaam hüvituse olemusest ja kujunemisest on ka paljudel kirjanikel endil.