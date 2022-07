VIDEO | Linn pole valmis Tallinna haigla projektist loobuma, otsitakse muid rahastusallikaid. Kõlvart: vajadusel lähme riigi vastu kohtusse

Tallinna Haigla Arenduse SA juhatuse esimees Sven Kruup tõi välja, et projektimeeskonnale algas Tallinna Haigla ettevalmistus 2017. aastal. „Juba 2019 valmis haigla funktsionaalne arengukava, mille esimeses etapis on välja toodud uues haiglas praktiseeritavate lubatud erialade loetelu, seega on teiste haiglatega dubleerimise väide ekslik. Teise etapi arengukavas on kirjeldatud haigla ruumiprogramm, funktsionaalsused, üksused ning see oli aluseks eskiisprojektile. Haigla funktsionaalse arengukava esimese ja teise etapi dokumendid on 2019. a kinnitanud Sotsiaalministeerium ja see on projekteerimise aluseks,“ selgitas Kruup.

„Valminud on ka haigla meditsiinitehnoloogia eelprojekt, haigla meditsiinilise seadmepargi loetelu ning töökohtade kirjeldus ja meditsiinitehnoloogia maksumuse eelkalkulatsioon. 2019. aastal lepiti sotsiaalministeeriumi ja linna vahel kokku koostöös Tallinna haigla arendamiseks ning linna poolt on heaks kiidetud ka välisrahastuse leping sotsiaalministeeriumiga. Projekteerimishange on läbi viidud ja leping sõlmitud ning projekteerimistööd käivad koostöös siinsete ekspertidega. Kõik formaalsused ja eeldused on läbi viidud korrektselt, parima praktika kohaselt. Oleme ettevalmistustöödega graafikus ja täitnud esimese vahetähtaja,“ lisas Sven Kruup.

Ida-Tallinna keskhaigla juhatuse esimehe Tarmo Bakleri sõnul on ITK ja LTKH töötajate ja tehnoloogiate poolest kõrgel tasemel, aga haiglahooned on 50-100 aastat vanad. „Tehnoloogiliselt kõige nõudlikumad üksused nagu operatsioonisaalid vastavad kõigile nõuetele, kuid suures hulgas ruumides ei suuda me näiteks praeguste ilmadega vajalikku temperatuuri tagada. Raskete patsientide plokkides on tänastes ilmaoludes jahutuse tagamine väga keeruline. Tallinna haiglad tervikuna vajavad lähema 10 aasta jooksul süsteemset lahendust,“ ütles Bakler.