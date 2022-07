Õpetajad: kui uus valitsus palka oluliselt ei tõsta, hakkame streikima

EHLi juhi Reemo Voltri sõnul on ülikiire hinnatõus tõuganud Eesti õpetajad vaesusse ning Eesti koole ähvardab kvalifitseeritud õpetajatest tühjaksjäämine. „Juba aastaid lahkub koolidest oluliselt rohkem vajaliku haridusega õpetajaid kui juurde tuleb. Meie niigi ülikõrge õpetajate keskmine vanus kasvab iga aastaga aasta ning üle 90% õpetajatest on läbipõlenud või lähedal sellele. Praegune järsk hinnatõus ja eesootav veel hullem talv ei jäta muud valikut, kui enda eest jõulisemalt seista,“ ütles Voltri.

EHL edastas reedel ka streigiplaani teavituse loodava koalitsiooni läbirääkijatele. “Nagu on hiljuti osutanud Eesti juhtivad ettevõtjad erinevatest majandussektoritest, näiteks Hando Sutter, Guido Pärnits või Markus ja Martin Villig, ohustavad õpetajate kehv palk ja olematu järelkasv teravalt Eesti majandust ja seeläbi riigi võimet pakkuda vajalikke teenuseid. Õpetajate palga jäämine allapoole 120% riigi keskmist toob peatselt kaasa sisuliselt riigi pankroti,” ütles Voltri ja lisas, et sellele on juhitud ka peatsete valitsusparteide tähelepanu.

„Küsimus on lihtne: kas Eesti Vabariik loeb õpetajat samaväärseks teiste kõrgharitud spetsialistidega või peab teda lihtsalt tubliks tööloomaks, keda võib narritada mikroskoopiliste palgatõusudega, mille hinnatõus järgmise kuuga ära sööb. Meie ettepandud 2000 eurot töötasu on 21. sajandi õpetaja töö komplekssust ja ülikõrgeid nõudmisi arvestades pigem tagasihoidlik. See vastab sellele, mida erinevad erakonnad on aastaid sõnades lubanud, aga pole ära teinud. Mõistame, et on keerulised ajad, seetõttu piirdumegi esialgu vaid elementaarsega,“ ütles Eesti Haridustöötajate Liidu juht.