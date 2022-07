Mees peksis automüügifirma sõiduki puruks

Mergot süüdistati selles, et ta lõhkus 2020 aasta novembrikuus Tartus Amserv Auto AS-le kuuluvat Toyota Camry, pekstes esiosa ühe ettevõtte dekoratiivpostiga. tekitades autole vigastusi 7364€ ulatuses ja OÜ-le postide lõhkumisega 155 eurose kahju. Juunis tunnistas Tartu maakohus tunnistas Merego süüdi võõra asja rikkumises, millega on tekitatud oluline kahju ja mõistis talle karistuseks viiekuulise tingimisi vangistuse. Nii Amserv Auto AS kui osaühing on lõhkuja vastu esitanud tsiviilhagi, mille kohus ka välja mõistis. Menetluskulud summas 981 eurot tuleb tasuda riigituludesse. Kohtuotsus pole veel jõustunud.