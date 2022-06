Helir-Valdor Seeder: „On variant, et jätkab ühe erakonna vähemusvalitsus. On võimalik, et jätkab kahe erakonna vähemusvalitsus.“

MIS PORTFELL ON SIHIKUL? „Minul ei ole üldse mingit isiklikku ametikohaambitsiooni. Ma arvan, et ma olen Eesti poliitikas inimene, kes on kõige rohkem öelnud ära ministrikohtadest,“ vastab Helir-Valdor Seeder küsimusele, mis tähtsat positsiooni tema praegu noolib. (Ja üldse oli tal plaanis suvekuudel rahulikult puusaoperatsioonist taastuda, mitte pidada koalitsioonikõnelusi.) Foto: Maria Kilk