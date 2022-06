SÕJAKOKKUVÕTE | Vene väed jätsid Ussisaare maha

Ukraina sõjavägi teatas, et kurikuulsal Ussisaarel hävitati venelaste raketisüsteem Pantsir ja saarelt tõrjuti Vene väed. Saare tagasivallutamine nõrgendab Venemaa võimalikke plaane tulevaseks maismaarünnakuks sellel rannajoonel. Venemaa kaitseministeerium aga teatas, et tegemist oli määratud ülesannete täitmisega ja taandumine toimus taktikaliselt, et võimaldada Ukraina Musta mere sadamatest teravilja eksporti, nagu on kokku lepitud ÜROga. Ussisaar on teatavasti koht, mille kaitsjad Vene sõjalaeva nah**i saatsid.