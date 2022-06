Tartu abilinnapea: „Riia tänaval jalgsi või rattaga liikumine nii vastik, et inimene eelistab autot.“

Reedel pidanuks teoks saama Tartu autovabaduse puiestee uljas pikendamine Riia tänavale. See oleks tähendanud autodele kummaski suunas ühe raja loovutamist jalg- ja tõukeratastele. Mõlemad linnajuhid on ühte meelt selles, et viimasel hetkel ära jäänud eksperiment oleks toonud leevendust jalakäijatele ja ratturitele, kuid tekitanud uusi murekohti. Väljapääsu nägid mõlemad selles, et Riia tänav tuleb lihtsalt ümber ehitada.