Juhtkiri | Vähemusvalitsus nii või teisiti

Meil ajalisi raame ei tundu olevat ning ebaselgeks jääb isegi see, kas kõik kolm erakonda üleüldse tahavad koos võimu jagada. Enim on sellest huvitatud sotsid, kõige vähem Isamaa. Reformierakonnale näib sobivat praegunegi variant, kus juba kuu aega on tegelikult ametis vähemusvalitsus.

Kõigile ülejäänud erakondadele on ju väga mugav, kui ebapopulaarsed otsused teeb ainuisikuliselt Reformierakond nagu see äsja juhtus Tallinna uue haigla riigi rahastamisest ilmajätmise ning Haapsalu raudteelõigule ja meditsiinikopterite muretsemisele vee peale tõmbamise puhul.

Pole vist loodava valitsuse koosmeele suhtes erilisi illusioone mõtet luua, kui Kaja Kallas juba süüdistab Isamaad, et nende soov valitsuses olla pole nii tugev, kui loodetud ning Helir-Valdor Seeder samal ajal kordab, et üheski põhiküsimuses kokkulepet veel pole. Nii võib juhtuda, et kui võimuliit ka moodustatakse, siis jätkub tegelikult Reformierakonna vähemusvalitsus. Kas selles olukorras ongi sellist uut valitsust üldse vaja, kui valimised on kõigest kaheksa kuu pärast?