KULUKAS NÕIARING: kallis elekter paneb ka Elektrilevi hindu tõstma

Ehitustööde ja elektri kallinemine mõjutab ka Elektrilevi, mistõttu tõusevad nii liitumistasu kui ka võrgutasu. Sarnaselt muule majanduskeskkonnale on oluliselt kallinenud ka ehitustööde ning elektriseadmete ja -materjalide maksumused. Nii nagu üldine inflatsioon, mis ületas mais 20% piiri, on tõusnud ka elektrivõrgus tehtavate tööde hinnad. Ainuüksi 2021. aasta lõpust on elektrivõrkude ehitus kallinenud ligi 25%. Eriti suur mõju on olnud Ukraina sõjast tingitud metallide ja materjalide hinnatõusul, teatas Elektrilevi pressiteates.