KAS OLED NÄINUD? Jätkuvad Tartus kadunud Maritta otsingud

Politsei palub kaasabi selgitamaks 25aastase Maritta asukohta, kellega olid lähedased viimati kontaktis 26. juunil. Sellest ajast on noore naise asukoht teadmata. Naine on ka varem segadusseisundis sattunud olukorda, kus ta kõrvalise abita enam hakkama ei saa. Näiteks on ta otsinud võõrastega kontakti ning rääkinud seosetut juttu.