KUIDAS NII SAAB? Riigile kuuluvasse kehvas seisus hoonesse elama kolinud Ukraina põgenikelt hakatakse küsima turuhinnast kõrgemat üüri

„Sotsiaalkindlustusamet saatis mulle kinnituse, et põgenikud üüri tasuma ei pea, tasuda tuleb üksnes kommunaalkulud. Selle teadmisega jäid sõja eest põgenenud emad oma lastega sellesse majja elama. Paar nädalat tagasi said Kopli majas elavad põgenikud teada, et lisaks kommunaalarvetele tuleb neil tasuda ka üür, mis on isegi kõrgem kui turuhind,“ pahandab Põhja-Tallinna linnaosavanem Manuela Pihlap oma sotsiaalmeedia postituses.