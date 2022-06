Mart Soidro | Sõjaprintsessile on kõik lubatud?

„Olukorras, kus paljud eesti inimesed on suures hädas, on Kaja Kallas suunanud mõõdutundetult sajad miljonid Ukraina abistamiseks,“ ahastas endine keskerakondlane, kuid nüüd EKRE ridadesse kuuluv Peeter Ernits (Uued uudised, 22.04.2022). Ernitsa mure on mõistetav – selle asemel, et teisi rahvaid ja riike abistada, peame kõigepealt oma rahvast silmas pidama. „Tänane sõjaprintsess ei leidnud miljonit nii vaeste inimeste kodude tuleohutuks muutmiseks kui lasteaednike palgatõusuks,“ tõi Ernits esimese ettetuleva näite. Seda mantrat võiks jätkata, kuni selleni välja, et Ukrainale saadetud abist tulnuks zooloogi arvates anda „20 miljonit kohalike teede mustkatte alla viimiseks.“