Kallas: Isamaa käitumisest paistab soovimatus raskel ajal valitsusse tulla

„Mulle kohati tundub, [kui] me neid läbirääkimisi peame ja tõesti neid nõudmisi tuleb igasuguseid ja palju ja ei olda ka nõus kompromisse tegema, kuigi me oleme pakkunud erinevaid lahendusi, vaid soovitakse teha, mida Isamaa soovib, siis 100 protsenti seda, mida nad on algusest peale nõudnud, mis ei ole päris läbirääkimiste mõte,“ rääkis Kallas neljapäeval „Vikerhommikus“.

Kallas rääkis, et sügis saab olema väga raske aeg ning valimised on kohe pärast sügistalvist kütteperioodi, mis tuleb karm „ja paraku riigi rahaga kogu seda valu me ei suuda kinni maksta“.

„Hollandi peaminister siin ütles, et kogu see inflatsioon on sõjamaks – et me maksame samuti selle eest hinda, aga me maksame seda rahas, mis on tunduvalt odavam kui see, et see sõda meie koduterritooriumil toimub,“ rääkis Kallas Madridist NATO tippkohtumiselt.