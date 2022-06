Ukraina psühholoog: „Aidates sõjapõgenikke, aitan ka eestlasi.”

Olha Kokhtenko suur soov on see, et ukrainlased ei kardaks abi paluda. Varsti hakkab ta Tartus Ülikooli tänaval pakkuma ukrainlastele tasuta psühholoogilist abi. Seda saavad kasutada nii sõjapõgenikud kui ka varem Eestis oma elu sisse seadnud ukrainlased, kes on kodumaa pärast mures.