VIDEO | Keit Pentus-Rosimannus: valitsus loobub Tallinna haigla, Turba-Risti raudtee ja meditsiinikopterite projekti toetamisest. „Linna ettevalmistustöö oli lünklik.“

„Olime Euroopa Komisjoni poolt koroonaviiruse kriisiabina mõeldud taastekavaga olukorras, kus kiire ehitushindade kallinemine tegi kavas algselt plaanitud projektid kuni 345 miljoni euro võrra kallimaks ja samal ajal seadis Euroopa Komisjon meile ülesande mahutada Eesti taastekava algselt plaanituga võrreldes üle saja miljoni võrra väiksematesse raamidesse,“ selgitas rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus. “Pidime uuesti üle hindama veel alustamata projektide riskid. Kavast jäävad välja need, mille puhul polnud kindlust ja kinnitust, et viimastel kuudel hüppeliselt kallinenud ehituse maksumus saab taotleja poolt täielikult kaetud ja mille puhul olid kasvanud riskid, et projekt ei saa Euroopa Komisjoni nõutud tähtajaks ehk 2026. aastaks lõpetatud,“ ütles rahandusminister.

Suure tõenäosusega kujuneb Eesti toetusmahu suuruseks 862,2 miljonit eurot algselt kavandatud 982,5 miljoni euro asemel. Valitsus otsustas rahaliste ja ajaliste riskide maandamiseks taastekavast välja arvata kolm projekti kokku 360,3 miljoni euro eest – Tallinna haigla rajamine mahus 280 miljonit eurot, Turba-Risti raudtee ehitamine 34 miljoni euro mahus ning mitmeotstarbelise meditsiinikopteri võimekuse loomine politsei- ja piirivalveametile 46,3 miljoni euro eest. Projektid olid ettevalmistavas faasis.

Keit Pentus-Rosimannus ütles, et valitsus pidi korrigeerima taastekava, kuna raha oli mõeldud eelkõige koroona-kriisiabiks, kuid Eesti majandus taastus kiiresti, mistõttu Euroopa Komisjon otsustas vähendada meie taastekava mahtu. Kolm projekti võeti välja tervikuna, mistõttu võib tekkida võimalus väikeses mahus otsuseid taastekavasse lisada. Otsuse peab tegema uus valitsus ja viima lõpule läbirääkimised Euroopa Komisjoniga.

„Tuleb öelda, et see on senini olnud linnapoolne üsna lünklik ettevalmistustöö. Meil polnud siiani kinnitust, kas on otsust katta taastekavast puudujääva osa rahastamine. Teiseks tuli üsna hiljuti ootamatu otsus, et niigi keerulisele projektile soovitakse lisada veel üks maa-alune korrus, mis teinuks ajakavas püsimise võimatuks,“ kommenteeris rahandusminister Tallinna haigla toetamisest loobumise otsust. Euroopa Komisjon olevat Tallinna haigla projekti suhtes samuti kriitiline.

Maris Lauri rääkis, et riigikokku saadetakse kohtuekspertiisiseaduse eelnõu, mis võimaldab hakata tegelema soodsamate ja kiiremate digilahangutega.

Sanktsioonide rikkumiste kohta ütles Lauri, et kui sanktsioonid on samad, siis võiks olla ka Euroopa Liidu liikmesriikide lähenemine ühesugune, kui sanktsioone rikutakse. Euroopa Liidu tasandi otsust on oodata lähinädalatel.