Kohtunikud on langenud rünnaku ohvriks

Eesti Kohtunike Ühing viis 2021. aasta lõpul esimese ja teise astme kohtunike hulgas läbi nende töökoormust puudutava küsitluse. Küsitluse tulemused on murettekitavad ning viitavad vajadusele leida kiirelt tõhusaid lahendusi tekkinud probleemide lahendamiseks, teatas Eesti Kohtunike Ühingu esimees Anu Uritam pöördumises justiitsministeeriumile. 79,8% vastanutest leidis, et töökoormus on nende jaoks kõige demotiveerivam tegur kohtunikuna töötamisel, 41,3% vastanutest on töökoormuste tõttu aeg-ajalt kaalunud ametist lahkumist ning 9,2% vastanutest on seda kaalunud lausa sageli. Mitmed küsitlusele vastanutest viitasid, et lisaks suurele töökoormusele puuduvad kohtunikel kohtusüsteemis arenguvõimalused, puuduvad tööalased tunnustamise meetmed ning ainult töötasu ei ole enam piisavalt motiveeriv.

Edaspidise töötamise jätkamist motiveerivate tegurite hulgas pidasid kohtunikud kõige olulisemaks kohtuniku eripensioni taastamist- sellisele vajadusele viitas 71,8% vastanutest. 90,1% vastanutest pidas töökoormust stressi tekitavaks faktoriks. 62,2% vastanutest leidis, et neil ei ole piisavalt vaba aega perega veetmiseks ning lausa 55,9% hindas vaba aega sedavõrd ebapiisavaks, et see ei võimalda neil nädalavahetustel puhata. Mitmed vastanutest viitasid, et neil ei ole aega tegeleda millegi muuga peale töö ning tööväliseid tegevusi ei võimalda ka tööst tingitud pidev kurnatus. Osa kohtunikke viitas, et neil ei jätku piisavalt aega tööst taastumiseks ning isegi uneks.

Lisaks eeltoodule tulenes küsitluse tulemustest murettekitav asjaolu, et ligi pooled vastanutest ehk 48,2% on oma tööülesannete tõttu sattunud isikliku vaimse või füüsilise rünnaku ohvriks. 38,9% rünnaku ohvriks sattunud kohtunikest ei ole sellistel juhtudel saanud kohtusüsteemilt mistahes abi ega toetust, märgib Eesti kohtunike ühingu esimees pöördumises.