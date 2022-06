SÕJAKOKKUVÕTE | MEELEMUUTUS! Türgi toetab Soome ja Rootsi liitumist NATOga

Soome president Sauli Niinistö teatas teisipäeva õhtul, et koosistumine Rootsi peaministri Magdalena Anderssoni, Türgi president Recep Tayyip Erdoğani ja NATO peasekretäri Jens Stoltenbergiga lõppes edukalt ning kolm riiki jõudsid omavahel kokkuleppele. Ankara ei blokeeri enam kahe Põhjamaa liitumist alliansiga. Türgi tõrksuse põhjenduseks olla soomlaste ja rootslaste sõbralik suhtumine kurdidesse, samuti Kurdi Töölisparteisse, mida Türgi peab terroriorganisatsiooniks. Lisaks ka relvaembargo, mille Soome ja Rootsi 2019. aastal kehtestasid. Üldiselt ei võtnud Läänes aga eriti keegi Erdoğani kärkimist tõsiselt. Tegelikult on see kõik üks sisepoliitiline show, küll nad meiega omavahel maha istudes mõistlikku juttu ajavad, usuti. Sellest annab tõepoolest aimdust seegi, et kui maikuus teatas Erdoğan, et Soome ja Rootsi ärgu üldse mingite delegatsioonide saatmisega vaevagi nähku, siis Niinistö pöördumise sisu sellest, kuidas Soome terrorit alati hukka mõistab, näib niivõrd jõulise sõnavõtu valguses üsna ümmargune. Rootsi kurdi kogukond on aga siiski üsna mures. Kolmapäeval andiski allianss teada, et kutsub Soome ja Rootsi NATO perre.