Juhtkiri | Ühtne NATO

Peaminister Kaja Kallas ütles pärast NATO riigijuhtide nõupidamist, et Eestile vajalikud poliitilised otsused on saavutatud. Ta tõi välja, et kuni viimase ajani polnud lääneriikide hulgas konsensust selle osas, et Venemaa on ohuks NATO-le tervikuna, ent nüüd on see teadmine viimaks tekkinud, ehkki detailides võivad riigid olla eriarvamusel. Kallas: „On kuulda võetud, et midagi peab tegema. Meie jaoks on oluline, et saaksime tunda end tugevamalt ja et kõik otsused, mida tehakse, viidaks kiiresti ellu. Meil ei ole aega hoojooksuks.“