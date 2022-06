Narvakatele UFOt müünud narkodiiler pääses enne tähtaega vanglast

Alfa-PVP ehk tänavakeeli UFO või Flakka on kange narkootikum, mida on Eestisse toodud peaasjalikult Venemaalt. Narko.ee andmeil võib see tekitada nn erutatud deliiriumi ehk seisundi, millega kaasnevad hüperstimulatsioon, paranoia ja hallutsinatsioonid. Ehk UFO tarvitaja võib muutuda vägivaldseks ja ennast või teisi vigastada. UFO manustamist seostatakse ka enesetappudega ja südameinfarktiga. Enamasti seda süstitakse, kuid UFOt on võimalik ka suitsetada ja ninna tõmmata.