Tekstiilitudengist sai ERMis miljonär: „Ma tunnen ennast nagu koolilõpetaja!“

Muuseum kuulutas juba mitu nädalat tagasi, et varsti on ERMi uut maja külastatud kokku miljon korda ja miljones külastaja saab muuseumi kulul just tema soovitud kihelkonna rahvariided. Marite ütleb ilma mõtlemata, et tema sooviks Kuusalu rahvariided, kust on pärit tema esivanemad.