Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti kauaaegne juht Ain Valdmann paneb ameti maha

„Ain on teeninud linnasüsteemi aastast 1976. Tema selja taga on meeletu töö Tallinna ülesehitamisel sõna otseses ja kaudses mõttes ja tema panust on raske üle hinnata. Tänan teda nende aastate eest ja loodan, et saame tema teadmisi ja kogemust kasutada ka edaspidi,“ kirjutas Svet.