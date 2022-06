Ene Pajula | Äkki räägib Peetrus vaid inglist?

Mammi käis kahenädalasel reisil Inglismaal ja pakatab muljeist. Alustuseks – ta ei käinud lihtsalt reisil, vaid käis inglise keele koolis. Nüüd küsib nii mõnigi, et mammi on juba pealt seitsmekümne, milleks talle veel kool? Milleks inglise keel? Selle peale on mammi öelnud, et mine sa tea, äkki räägib Peetrus ainult inglist? Aga tõsiselt? Pole midagi paremat Alzheimeri vastu kui aju töös hoidmine ja võõrkeelega tegelemine on selleks isegi parem kui ristsõnad.