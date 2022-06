Politsei ei võtnud ukrainlastelt ajutise kaitse taotlusi vastu

Õiguskantsleri poole pöördus Uljana Ponomarjova Eesti Inimõiguste Keskusest, kes teatas, et PPA ametnikud ei võtnud ajutise kaitse taotlusi menetlusse, kui inimene saabus Euroopa Liidu (EL) territooriumile enne tänavu 24. veebruari näiteks puhkuse- või tööreisile; saabus EL territooriumile pärast 24. veebruari, kuid enne ELi saabumist viibis puhkuse- või tööreisil väljapool Ukrainat, kuigi tema püsiv elukoht oli Ukrainas; omas EL liikmesriigi töö- või õppimisviisat ning oli varem viibinud EL territooriumil, kuid sõja puhkemise ajal resideerus Ukrainas. Õiguskantsler leidis, et PPA halduspraktika oli vastuolus seadusega, kui PPA keeldus vastu võtmast ajutise kaitse taotlusi ja väljastamast ajutise kaitse andmisest keeldumise otsust inimestele, kellel PPA ametnike hinnangul ei olnud õigust saada ajutist kaitset. Nüüdseks on PPA halduspraktikat muutnud.

PPA möönis, et esines juhtumeid, kus PPA ametnikud asusid ekslikult seisukohale, et inimene ei vasta ajutise kaitse elamisloa tingimustele. PPA teatel on amet neile teada olevate inimestega ühendust võtnud, et otsused ümber vormistada. PPA märkis, et kui inimene elas enne 24. veebruari 2022 Ukrainas ja lahkus sealt sel kuupäeval või hiljem, on tal õigus ajutise kaitse elamisloale ka juhul, kui tal oli mõne EL liikmesriigi kehtiv viisa.