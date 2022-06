Kohus karistas Eestist Belgiasse ohtlikke jäätmeid saatnud meest

Nowa saatis jäätmeid temale kuuluva veoautoga Belgiasse kahel korral 2019. aasta mais. Jäätmed liikusid enne Belgiasse jõudmist vahelaadimiseks Soome Hankosse. Soome toll tuvastas ohtlike jäätmete veose ja saatis need tagasi Eestisse. Keskkonnainspektsiooni kontrollide tulemusel tuvastati kahe veoauto peal kokku 26 970 kilogrammi jäätmeid. Jäätmetest lekkisid ohtlikud ained. Kuna jäätmete hulgas oli mitmeid erinevaid automootoreid, milles on mootoriõli sees, on tegemist ohtlike jäätmetega. Süüasja arutanud Harju maakohus mõistis mõni aeg tagasi Nowale kuuekuulise tingimisi vangistuse.