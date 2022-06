Juhtkiri | Klassiga Nuustakule või Pariisi?

Noored tahavad ikka üha rohkem ja kaugemale, küll Rootsi kruiisile, Pariisi, Vahemere äärde, pole välistatud ka see, et mõni unistab Kuu peale reisimisest. Klassiga koos on tore reisida ja ühised koolivälised ettevõtmised on tihti just need, mis eredalt meelde jäävad. Lapsed ongi lapsed, nemad peavadki unistama ‒ kes tahab lõbustusparki minna, kes suurlinna kultuuriväärtusi nautida.