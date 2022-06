SÕJAKOKKUVÕTE | Ukrainlased kimbutavad okupantide tagalat

Ukrainska Pravda kirjutab, et Mariupoli nälgiv rahvas on hakanud viimases hädas tuvisid küpsetama. Tänavalindude söömine on aga tervisele ohtlik. Kuna linnas pole ka alles ühtki korralikult toimivat haiglat, võib selline toit eriti eakatele ja lastele lausa eluohtlik olla.

Vähemalt kaheksa inimest hukkus ja 42 sai haavata, kui Vene rakett tabas Lõssõtšanskis tankerilt vett kogunud rahvahulka, ütles Luhanski oblasti sõjaväeadministratsiooni juht Serhii Haidai esmaspäeva õhtul. „Kui tsiviilisikud täna Lõssõtšanskis tankerilt vett kogusid, sihtisid venelased neid,“ ütles ta. „Kaheksa Lõssõtšanski elanikku suri ja 21 inimest viidi haiglasse. 16 kodanikku evakueeriti teiste piirkondade haiglatesse.“ Venemaa on pidevalt eitanud tsiviilelanike sihikule võtmist, hoolimata ülekaalukatest tõenditest, mis tõestavad vastupidist. Haidai sõnul on humanitaarolukord linnas kohutav ning seal olevat väga palju haavatuid ja surnuid. „Me pole saanud kaks päeva järjest humanitaarabikomplekte tuua, sest tee, mida mööda seda tegime, on pidevate rünnakute all,“ ütles Haidai. „Meil õnnestus siiski haiglatesse viia arstide palutud ravimid. Saime aru, et haavatuid tuleb aina juurde.“