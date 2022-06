FOTOD | „Üks alatumaid terroriakte Euroopa ajaloos!“

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi nimetas Krementšuki ostukeskuse pommitamist üheks alatumaks terroriaktiks Euroopa ajaloos. Sarnaselt Butša ja Irpini õuduste ning Kramatorski rongijaama pommitamisega šokeeris see kogu maailma. Ukraina kaitseministeeriumi teatel oli rünnak sihilikult ajastatud nii, et see langeks kokku kaubanduskeskuse aktiivseima tööajaga ja tooks endaga kaasa maksimaalse arvu ohvreid. Prantsuse president Emmanuel Macron viibis parasjagu G7 riikide tippkohtumisel, mis hakkas vaikselt otsi kokku tõmbama. Prantslane nimetas Krementšuki veresauna sõjakuriteoks ning lisas, et Venemaa ei tohi seda sõda mingil juhul võita.