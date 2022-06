Riigiprokuratuur noomis ERRi uudise avaldamise eest. Anvar Samost: see reaktsioon on šokeeriv

Riigiprokurör Sigrid Nurm vaidlustas 14. juuni ringkonnakohtu määruse, millega tühistati 14. aprillil Harju maakohtus Eesti Ekspressi ajakirjanikele Sulev Vedlerile, Tarmo Vahterile ja ASile Ekspress Meedia igaühele 1000 euro suuruse trahvi määramine selle eest, et nad avalikustasid 25. märtsi artiklis info, et Swedbanki endine juhatus on saanud kahtlustuse rahapesus.

„Vaidlustasime ringkonnakohtu määruse, sest nõustume teise astme kohtu seisukohtadega vaid osaliselt,“ teatas prokuratuur sotsiaalmeedias ja lisas, et nende hinnangul kehtib kriminaalmenetluse seadustiku § 214 ka ajakirjanikele ja selles küsimuses saab selgust tuua vaid riigikohus. „See on info, mida saame esitatud määruskaebuse kohta avalikkusega jagada.“

ERRi portaal kirjutas taotlusest uudise, mis aga prokuratuurile ei meeldinud.

„Õigusselgus peab saabuma kohtus ning kohus peab saama tutvuda meie seisukohtadega objektiivselt, et asjaolusid hinnates kujuneks õiglane ja tasakaalukas lahend, millest saame nii meie kui ka ajakirjanikud edaspidi lähtuda. Paraku on Eesti Rahvusringhääling avaldanud nende kätte jõudnud määruskaebusest prokuratuuri seisukohad nii suures mahus, et seda ei saa kuidagi õigeks pidada ega heaks kiita,“ leiab prokuratuur.

„Sellises mahus ei tohiks olulised õiguslikud argumendid saada avalikuks enne kui kohus on saanud nendega tutvuda ja neid hinnata. Kahjuks on see info prokuratuurist olenemata nüüd avalik ja võib mõjutada õiglase lahendi saamist.“