Märgistatud! Tartu Herbert Masingu kooli ruumid on esimene avalik varjumiskoht

„Siin on ruumi 200 ruutmeetrit. Arvestus on selline, et inimese kohta üks ruutmeeter. Meie koolis on 300 õpilast, lisaks 150 õpetajat. Nii et terve Tartu linn siia ära ei mahu, aga ümbruskonnas on teisi hooneid veel, kuhu saab varjuda, näiteks ülikooli raamatukogu,“ ütleb Tartu Herbert Masingu kooli direktor Siim Värv, kelle juhitava kooli seinale kruviti kinni esimesed sildid kirjaga „Avalik varjumiskoht“.