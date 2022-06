„JÄRGMINE PEATUS“ | Tarmo läks Aasiasse hotelli avama, kuid leidis sealt hoopis abikaasa!

Saates jutustab Tarmo kogu loo – alates sellest, kuidas otsustas minna Aasiasse hotelli avama ja kuidas oleks peaaegu kohe alguses tünga saanud ning kuni selleni välja, mil moel on abikaasa Eesti eluga harjunud. Juttu tuleb muuhulgas viisa saamiseks läbitud kadalipust, kuidas Tarmost sai Kambodžas ajutiselt perepea, millist luba on riigilt vaja, et välismaal abielluda ja palju muud.