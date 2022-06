KAS HARJUMAAD ÄHVARDAB VEEPUUDUS? Viimsilased võivad saada hoiatuse, kui veega laristamine läheb ülekäte

AS Viimsi Vesi juhatuse liige Raul Vanem sõnab, et palavate ilmadega on joogivee tarbimine Viimsi mandriosas kohati tõusnud kuni 50% tunnis, kuid seni on ööpäevased tarbimised jäänud veel lubatud piiridesse. „Probleemide ennetamiseks kutsume inimesi üles vastutustundlikult käituma ja vett säästlikumalt kasutama. Oleme juba aastaid suunanud kogukonna tähelepanu sellele, et veevarud on piiratud ja meil tuleb sellega targalt ümber käia. Õnneks suurem osa kogukonnast ka mõistab seda probleemi ja käitub vastutustundlikult,“ märgib Vanem.