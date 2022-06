ÕL VIDEO | Salm: oleme teinud otsuse kaitseväe struktuuri suurendada 10 000 võitleja võrra

Kusti Salm ütleb, et Eesti on hästi kaitstud ja vahetu sõjaline oht puudub. „Võime seda enesekindlalt öelda. Vene vägede aktiivsus meie piiri taga on tavapärasest oluliselt madalam. Pihkvas olev 76. õhudessantdiviis on kandnud kaotusi umbes tuhande sõduri jagu. Selleks, et saavutada tavapärane lahingvalmidus, läheb neil vaja umbes aastat,“ selgitab Salm.

Salmi sõnul on Eesti teinud vägagi olulisi jõupingutusi, et oma kaitsevõimet suurendada. „Eesti on viimaste kuude jooksul olnud üks Euroopa suurimaid laskemoona hankijaid,“ lausub Salm. Ta ütleb, et Eesti on tellinud oma kaitsevõimekuse suurendamiseks hulga laskemoona. „Eesti plaan on vajadusel hakata sõdima esimesest sekundist. NATO plaan on hakata sõdima esimesest sekundist,“ kinnitab Salm.