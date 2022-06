Varro Vooglaid kaebas Kaja Kallase kohtusse

Hagi esitati seonduvalt 17. veebruaril Kallase poolt tema Facebooki lehel tehtud postitusega, milles peaminister väitis, et Vooglaid on rünnanud Eesti iseseisvust, et Vooglaiu ja SAPTK poolt Toompeal korraldatud meeleavaldusel rünnati Eesti politseid ning et Vabaduse väljakul toimunud meeleavaldusel ründasid korraldajad arste, teadlasi ja meditsiinitöötajaid.

21. veebruaril saatis Vooglaid Kallasele pöördumise, milles toonitas, et osutatud väited on laimavad ning nõudis Facebooki postituse eemaldamist ja avaliku vabanduse esitamist. Ühtlasi selgitas Vooglaid, et vastasel juhul pöördub ta oma õiguste kaitseks kohtu poole. 18. märtsil laekus peaministri büroost vastus, milles teatati, et Kallas ei kavatse kõnealust postitust muuta, teatas Vooglaid. „Reaalselt ei ole ma mitte kunagi Eesti iseseisvust rünnanud – vastupidi, suur osa minu avalikust tegevusest on aastaid olnud suunatud sellele, et Eestis säiliks austus riikliku iseseisvuse ideaali vastu,“ selgitas Vooglaid, kes lisaks ebaõigete andmete ümberlükkamiseks ja kahju tekitava käitumise lõpetamiseks kohustamisele taotleb kohtult Kallase kohustamist rahalise hüvitise maksmisele kohtu poolt õiglaseks arvatud suuruses.